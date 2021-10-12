Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)

Костюм Зеленської дуже нагадує той, який носила головна героїня Аліси Фрейндліх у фільмі «Службовий роман»

Стриманий коричневий костюм, який одягнула на зустріч з дружиною президента ФРН Ельке Бюденбендер перша леді України Олена Зеленська, викликав ажіотаж в мережі. Фото зустрічі перша леді розмістила на сторінці в Instagram.

Модний ансамбль пані Зеленської складається з двох частин. Стриманий верх з V-подібним вирізом, підперезаний поясом, та міді спідниця з двома широкими складками. Костюм Зеленської дуже нагадує той, який носила головна героїня Аліси Фрейндліх у фільмі «Службовий роман».

Користувачі мережі не сприйняли фешн-лук першої леді і не скупилися на критику. Дехто радив пані Зеленській змінити стиліста. «Піджак більший на два розміри – міняти дизайнера терміново на того, який вас любитиме», «Костюм просто страшний, ще й лівий рукав кострубато вшитий», «Олено змініть стиліста!Ви прекрасні, але такі фасони костюмів та суконь – це щось!!!».

До слова, у зарубіжних візитах Олена Зеленська найчастіше носить одяг українських дизайнерів молодого покоління. Зокрема, інавгураційний костюм для Зеленської пошив дизайнер Артем Климчук, її вбрання для візиту в Японію – Іван Фролов. У Брюсселі та Ризі перша леді України з'явилася в одязі SIX brand Юлії Богдан.

Раніше в мережі розгорівся скандал навколо дрескоду Зеленської у Парижі.