  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Користувачі мережі не сприйняли фешн-лук першої леді - Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)
    Користувачі мережі не сприйняли фешн-лук першої леді
    фото Олена Зеленська/Instagram

    Костюм Зеленської дуже нагадує той, який носила головна героїня Аліси Фрейндліх у фільмі «Службовий роман»

    Стриманий коричневий костюм, який одягнула на зустріч з дружиною президента ФРН Ельке Бюденбендер перша леді України Олена Зеленська, викликав ажіотаж в мережі. Фото зустрічі перша леді розмістила на сторінці в Instagram.

    Модний ансамбль пані Зеленської складається з двох частин. Стриманий верх з V-подібним вирізом, підперезаний поясом, та міді спідниця з двома широкими складками. Костюм Зеленської дуже нагадує той, який носила головна героїня Аліси Фрейндліх у фільмі «Службовий роман».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)
    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)
    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)
    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)
    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)
    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)

    Користувачі мережі не сприйняли фешн-лук першої леді і не скупилися на критику. Дехто радив пані Зеленській змінити стиліста. «Піджак більший на два розміри – міняти дизайнера терміново на того, який вас любитиме», «Костюм просто страшний, ще й лівий рукав кострубато вшитий», «Олено змініть стиліста!Ви прекрасні, але такі фасони костюмів та суконь – це щось!!!».

    До слова, у зарубіжних візитах Олена Зеленська найчастіше носить одяг українських дизайнерів молодого покоління. Зокрема, інавгураційний костюм для Зеленської пошив дизайнер Артем Климчук, її вбрання для візиту в Японію – Іван Фролов. У Брюсселі та Ризі перша леді України з'явилася в одязі SIX brand Юлії Богдан.

    Раніше в мережі розгорівся скандал навколо дрескоду Зеленської у Парижі.

    Читайте також:

    Теги: Instagram Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий образ Зеленської викликав жваву суперечку в соцмережі (фото)