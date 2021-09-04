Олена Зеленська зустрілася із представниками управління освіти Сан-Франциско

Під час бесіди обговорили питання реформування шкільного харчування, популяризації здорової їжі та формування правильних харчових звичок

Дружина президента України Олена Зеленська відвідала керівництво управління освіти Сан-Франциско. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Важливо обговорити реалізацію змін у системі шкільного харчування та роль місцевих громад у впровадженні інклюзивного навчання. Як ми можемо допомогти батькам ухвалити рішення про важливість навчання дітей з інвалідністю у звичайній школі. А особливо – додати їм упевненості у власній компетентності в такому чутливому питанні», – зазначила Зеленська.

Під час зустрічі американські фахівці поділились досвідом щодо системи харчування в об’єднаному шкільному окрузі Сан-Франциско, а також про технології, які використовують для навчання дітей з інвалідністю.

«Якщо діти голодні, вони напружені та в стресі й не мають енергії на навчання. Наша мета – забезпечити найкращу освіту та найкращі умови для освіти», – зазначив доктор технічних наук і суперінтендант (завідувач округу) Вінсент Меттьюз.

У школах Каліфорнії оплата за шкільне харчування залежить від рівня доходу та кількості членів родини. Діти можуть їсти у їдальні, у класі, у спеціально облаштованих зонах на подвір’ї закладу або в шкільному холі.

Їжу в американські школи переважно привозять постачальники, але нині розробляється план її приготування безпосередньо в навчальних закладах.

Своєю чергою Олена Зеленська поділилася досвідом того, як це відбувається в Україні, а також розповіла про серію регіональних форумів щодо реформи шкільного харчування, які проходять по всій країні. Найближчий відбудеться 9 вересня в Одесі.

Об’єднаний шкільний округ Сан-Франциско фактично є управлінням освіти. Це – сьомий за розміром освітній округ Каліфорнії, у якому щороку навчається близько 55 тисяч учнів. Оплата за шкільне харчування залежить від рівня доходу та кількості членів родини.

Нагадаємо, президентське подружжя перебуває з офіційним візитом у США. Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.