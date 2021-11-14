Вдова мера Кривого Рогу зробила заяву щодо самогубств у її сім'ї

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку 15 серпня, у жовтні помер його рідний брат, а у листопаді – двоюрідний

Вдова мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена заявила, що ні вона, ні члени її родини не мають наміру закінчувати життя самогубством. Відповідне відеозвернення Олени Павлової поширили криворізькі ЗМІ.

«У нашій сім'ї за останні три місяці три смерті. Усі молоді чоловіки віком від 44 до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося накладати на себе руки», – наголосила жінка.

Вона також саркастично додала, що родина має «новий газовий котел, нову електричну проводку будинку, в машині справні гальма, і їздять вони теж дуже акуратно».

«Мій син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків», – додала Павлова .

Вдова сказала, що її друзі та родичі теж не збираються закінчувати життя самогубством.

Нагадаємо, тіло Бориса Павлова, знайшла його дружина. Саме вона повідомила про його смерть правоохоронним органам.

Відомо, що Борису Павлову було близько 50 років, він мав тяжкі захворювання. За інформацією поліціянтів, він скоїв суїцид, затягнувши зашморг.

Факт загибелі чоловіка підтвердили правоохоронці.

Як стало відомо, двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Бориса Павлова знайшли повішеним. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook.

«До цього за дивних обставин від отруєння помер рідний брат покійного мера Андрій Павлов. А ще перед цим самозастрелився сам Костянтин Павлов», – наголосив Мосійчук.

Нагадаємо, 7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

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