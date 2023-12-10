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Чоловіки намагаються виїхати з України з підробленими довідками: прикордонники зібрали колекцію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловіки намагаються виїхати з України з підробленими довідками: прикордонники зібрали колекцію
Прикордонники завадили чотирьом особам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами
фото: ДПСУ

Правопорушників передали співробітникам Нацполіції

Упродовж тижня прикордонники Мукачівського загону завадили чотирьом особам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Один з чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Чоловіки намагаються виїхати з України з підробленими довідками: прикордонники зібрали колекцію фото 1

Інший – нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії.

Чоловіки намагаються виїхати з України з підробленими довідками: прикордонники зібрали колекцію фото 2

Третій чоловік намагався виїхати за «липовими» тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії.

Чоловіки намагаються виїхати з України з підробленими довідками: прикордонники зібрали колекцію фото 3

А останній – за підробленою довідкою про непридатність до військової служби.

Чоловіки намагаються виїхати з України з підробленими довідками: прикордонники зібрали колекцію фото 4

Усі документи були підробленими. Правопорушників передали співробітникам Нацполіції.

Раніше прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни». Його засудили до іспитового терміну. 

Також ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники.

До слова, прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Вони повинні були назвати слово-пароль «картопля» при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною.

Теги: прикордонники документи чоловік кордон

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