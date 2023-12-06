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Прикордонники показали, як укріплюють кордон із Білоруссю (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, як укріплюють кордон із Білоруссю (фото)
фото: Юрій Погуляйко/Facebook

Кордон України на ділянці із Білоруссю постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті

Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив очільник Волиньської ОВА Юрій Погуляйко.

«Нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди. Прикордонники на варті цілодобово та повністю контролюють ситуацію», – зазначив чиновник.

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Раніше прикордонники показали, який вигляд має кордон із Білоруссю. Зазначається, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.

Триває 651-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 83 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив  65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: кордон Білорусь

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