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Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження
фото: скрін із відео

Росії вигідно розколоти українське суспільство

Служба безпеки відреагувала на те, що прикордонники не випустили п’ятого президента України Петра Порошенка з України. Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.

У Службі зазначили, що спецслужби Російської Федерації, після викриття своїх агентурних мереж в Україні, сконцентрували власні зусилля на проведенні різноманітних інформаційно-психологічних операцій та провокацій.

«Такі ІПСО, як всередині нашої держави, так і за кордоном, спрямовані, зокрема, на дискредитацію України на міжнародній арені, спроби розколоти українське суспільство, посіяти недовіру до військово-політичного керівництва держави, що за задумом РФ матиме негативний вплив на стан обороноздатності України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки направила відповідну інформацію до органів державної влади, зокрема Офісу президента, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України, аби вони мали змогу на свій розсуд врахувати ці дані під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій, в тому числі з урахуванням позиції МЗС України.

«Адже згідно з законодавством саме Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України», – додали в СБУ.

Нагадаємо, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Теги: СБУ кордон Петро Порошенко

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