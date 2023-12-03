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Підприємець відмовився йти до армії через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни»: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підприємець відмовився йти до армії через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни»: як його покарали
Ічнянський районний суд вирішив суворо не карати ухилянта
фото з відкритих джерел

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни». Його засудили до іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Ічнянського районного суду.

За даними суду, чоловік, який є фізичною особою-підприємцем, 7 квітня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію. Його було визнано придатним до служби в армії. Він отримав повістку та 24 квітня повинен був прибути до військкомату, проте проігнорував це. Тоді йому вручили другу повістку на 28 квітня, проте чоловік знову ухилився від служби в армії.

Вирок суду
Вирок суду

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК і СП через «тяжкий емоційний стан через наслідки війни».

Суд врахував те, що чоловік «характеризується позитивно, нагороджений медаллю «За оборону рідної держави», раніше не судимий, ФОП, одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, щиро кається у скоєному, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває».

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд визнав винним солдата у втечі з військової частини, йому призначили покарання – п’ять років ув’язнення.

Раніше на Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: чоловік мобілізація кордон вирок фронт

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