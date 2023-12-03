Підприємець відмовився йти до армії через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни»: як його покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни». Його засудили до іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Ічнянського районного суду.

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За даними суду, чоловік, який є фізичною особою-підприємцем, 7 квітня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію. Його було визнано придатним до служби в армії. Він отримав повістку та 24 квітня повинен був прибути до військкомату, проте проігнорував це. Тоді йому вручили другу повістку на 28 квітня, проте чоловік знову ухилився від служби в армії.

Вирок суду

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК і СП через «тяжкий емоційний стан через наслідки війни».

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Суд врахував те, що чоловік «характеризується позитивно, нагороджений медаллю «За оборону рідної держави», раніше не судимий, ФОП, одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, щиро кається у скоєному, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває».

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд визнав винним солдата у втечі з військової частини, йому призначили покарання – п’ять років ув’язнення.

Раніше на Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

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Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.