У горах Закарпаття прикордонники затримали групу ухилянтів з провідником

Семеро чоловіків намагалися перетнути кордон, а один став їхнім помічником

Прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

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Прикордонників відділу «Новоселиця» попередили, що поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району можлива спроба незаконного перетину кордону. На зазначену ділянку вислали наряди та кінолога з розшуковим собакою.

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У лісі біля кордону правоохоронці затримали вісьмох порушників. Усі затримані є громадянами України. Семеро мали при собі документи, що посвідчують особу.

Ухилянти виявилися жителями міста Київ, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецької областей. Один із чоловіків не мав при собі документів і назвався закарпатцем. Оперативники встановили, що він займався переправленням інших семи осіб через українсько-словацький кордон.

Ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною фото: Західне регіональне управління ДПСУ/Facebook

Затриманих доправили у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

У діях закарпатця вбачають ознаки кримінального правопорушення через організацію нелегального виїзду.

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Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни». Його засудили до іспитового терміну.

Раніше ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники.

До слова, прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Вони повинні були назвати слово-пароль «картопля» при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною.