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У горах Закарпаття прикордонники затримали групу ухилянтів з провідником

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У горах Закарпаття прикордонники затримали групу ухилянтів з провідником
Ухилянти намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною
фото: Західне регіональне управління ДПСУ/Facebook

Семеро чоловіків намагалися перетнути кордон, а один став їхнім помічником

Прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонників відділу «Новоселиця» попередили, що поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району можлива спроба незаконного перетину кордону. На зазначену ділянку вислали наряди та кінолога з розшуковим собакою.

У лісі біля кордону правоохоронці затримали вісьмох порушників. Усі затримані є громадянами України. Семеро мали при собі документи, що посвідчують особу.

Ухилянти виявилися жителями міста Київ, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецької областей. Один із чоловіків не мав при собі документів і назвався закарпатцем. Оперативники встановили, що він займався переправленням інших семи осіб через українсько-словацький кордон.

Ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною
Ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною
фото: Західне регіональне управління ДПСУ/Facebook

Затриманих доправили у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

У діях закарпатця вбачають ознаки кримінального правопорушення через організацію нелегального виїзду.

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через «тяжкий емоційний стан внаслідок війни». Його засудили до іспитового терміну. 

Раніше ухилянт, який два дні блукав засніженими горами в кросівках, засмутився, бо його врятували українські прикордонники.

До слова, прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Вони повинні були назвати слово-пароль «картопля» при посадці в авто, що мало доправити їх до кордону зі Словаччиною.

Теги: ухилянти кордон документи Закарпаття прикордонники

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