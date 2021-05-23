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    Чотири рішення про закриття справи «Роттердам+» підтвердили відсутність у ній складу злочину – нардеп

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    У справі &laquo;Роттердам+&raquo; немає складу злочину, збитків та потерпілих, каже Наливайченко - Чотири рішення про закриття справи «Роттердам+» підтвердили відсутність у ній складу злочину – нардеп
    У справі «Роттердам+» немає складу злочину, збитків та потерпілих, каже Наливайченко
    Фото: meest-online.com

    Численні висновки органів прокуратури зайвий раз підвередили – не було навіть підстав 4 роки тому розпочинати це розслідування

    Чотири окремих рішення різних прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+» остаточно підтвердили відсутність у ній складу злочину. Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко, повідомляє «РБК-Україна».

    «Учетверте прокурор САП закрив це кримінальне провадження. Це підтверджує, що немає складу злочину, немає збитків, немає потерпілих», – повідомив нардеп.

    Наливайченко наголосив, що численні висновки органів прокуратури зайвий раз підвередили – не було навіть підстав 4 роки тому розпочинати це розслідування.

    «Не було і немає підстав і доказів в цій справі, щоб навіть відкривати провадження», – додав нардеп.

    Нагадаємо, 20 травня САП в 4-те закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

    На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

    Розслідування «Роттердам+» тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні постраждалі.

    Раніше також народний депутат Олексій Гончаренко заяввив, що рішення нового прокурора САП у справі «Роттердам+» стало логічним і справедливим з огляду те, що вона була з самого початку сфабрикованою.

    Теги: депутат НАБУ САП розслідування Валентин Наливайченко
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    Чотири рішення про закриття справи «Роттердам+» підтвердили відсутність у ній складу злочину – нардеп