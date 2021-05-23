Чотири рішення про закриття справи «Роттердам+» підтвердили відсутність у ній складу злочину – нардеп

У справі «Роттердам+» немає складу злочину, збитків та потерпілих, каже Наливайченко

Численні висновки органів прокуратури зайвий раз підвередили – не було навіть підстав 4 роки тому розпочинати це розслідування

Чотири окремих рішення різних прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+» остаточно підтвердили відсутність у ній складу злочину. Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко, повідомляє «РБК-Україна».

«Учетверте прокурор САП закрив це кримінальне провадження. Це підтверджує, що немає складу злочину, немає збитків, немає потерпілих», – повідомив нардеп.

Наливайченко наголосив, що численні висновки органів прокуратури зайвий раз підвередили – не було навіть підстав 4 роки тому розпочинати це розслідування.

«Не було і немає підстав і доказів в цій справі, щоб навіть відкривати провадження», – додав нардеп.

Нагадаємо, 20 травня САП в 4-те закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування «Роттердам+» тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні постраждалі.

Раніше також народний депутат Олексій Гончаренко заяввив, що рішення нового прокурора САП у справі «Роттердам+» стало логічним і справедливим з огляду те, що вона була з самого початку сфабрикованою.