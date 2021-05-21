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    Економіка та фінанси

    Новий прокурор закрив справу «Роттердам+» через відсутність доказів, – адвокат

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    Перший раз справу &laquo;Роттердам+&raquo; було закрито ще 27 серпня 2020 року - Новий прокурор закрив справу «Роттердам+» через відсутність доказів, – адвокат
    Перший раз справу «Роттердам+» було закрито ще 27 серпня 2020 року

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура прогнозовано вчетверте закрила справу «Роттердам+», оскільки строки досудового розслідування давно збігли і жодного доказу за понад 4 роки розслідування знайдено так і не було.

    Про це заявила Ірина Одинець, адвокат ексголови НКРЕКП і колишнього підозрюваного у цій справі Дмитра Вовка.

    «Будь-яких нових доказів бути не може, бо формула не діє вже 2 роки, тобто все, що могли зібрати, вже зібрано і це «все» не може бути достатнім для звинувачення в суді», – заявила адвокат.

    Вона наголосила, що останні півроку НАБУ намагалося зберегти обличчя, звинувачуючи в всьому прокурора Віталія Пономаренка. Коли ж на їх вимогу прокурора було замінено, новий процесуальний керівник заново оцінив матеріали справи і прийшов до аналогічного висновку – закрити справу за відсутності складу злочину.

    «Те що, детективи НАБУ вистрибують з штанців зрозуміло, оскільки після такого масштабного піару та витрачених на процес мільйонів гривень платників податків, дуже негарно виглядає що в справі немає доказів», – додала Одинець.

    Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Теги: прокуратура НКРЕКП НАБУ адвокат САП розслідування Роттердам+
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    Новий прокурор закрив справу «Роттердам+» через відсутність доказів, – адвокат