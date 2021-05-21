Справа «Роттердам+» з самого початку була надуманою і пустою, – нардеп

20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину

Рішення нового прокурора САП у справі «Роттердам+» стало логічним і справедливим з огляду те, що вона була з самого початку сфабрикованою.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи рішення прокурора.

«Сьогодні НАБУ і Серьожа Лещенко почали атакувати прокурора САП Дениса Демківа, бо він начебто не оцінив їх багаторічні спекуляції у так звані справі «Роттердам+» і прийняв логічне рішення її закрити», – зазначив Гончаренко.

Він наголосив, що справа, яка з самого початку була пуста і надумана, тепер закрита уже в 4-й раз.

«При чому, новим прокурором, якого так добивалися лещенки-ситники. Сподіваюся, що у всьому цьому абсурді під назвою «Роттердам+» буде поставлена крапка», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.