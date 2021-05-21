  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Справа «Роттердам+» з самого початку була надуманою і пустою, – нардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Справа «Роттердам+» з самого початку була надуманою і пустою, – нардеп

    20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину

    Рішення нового прокурора САП у справі «Роттердам+» стало логічним і справедливим з огляду те, що вона була з самого початку сфабрикованою.

    Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи рішення прокурора.

    «Сьогодні НАБУ і Серьожа Лещенко почали атакувати прокурора САП Дениса Демківа, бо він начебто не оцінив їх багаторічні спекуляції у так звані справі «Роттердам+» і прийняв логічне рішення її закрити», – зазначив Гончаренко.

    Він наголосив, що справа, яка з самого початку була пуста і надумана, тепер закрита уже в 4-й раз.

    «При чому, новим прокурором, якого так добивалися лещенки-ситники. Сподіваюся, що у всьому цьому абсурді під назвою «Роттердам+» буде поставлена крапка», – підсумував нардеп.

    Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Теги: НАБУ Олексій Гончаренко САП розслідування Роттердам+
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Справа «Роттердам+» з самого початку була надуманою і пустою, – нардеп