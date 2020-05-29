Cтворено онлайн калькулятор заборгованості на ринку електроенергії



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Центр Разумкова розробив дорожню карту ініціатив, яка полягає в забезпеченні технологічної та фінансової стабільності галузі

Розрахунки здійснюються за методологією енергетичних програм Центру Разумкова та PlayTender

Експерти Центру Разумкова та PlayTender провели власну оцінку фінансової ліквідності ринку електроенергії, як результат був створений он-лайн калькулятор для привернення широкої уваги до проблеми стрімкого накопичення боргів та стимулювання чиновників до врегулювання ситуації. Про це інформують на сайті Центру Разумкова.

Зазначають, що розрахунки здійснюються за власною методологією енергетичних програм Центру Разумкова та PlayTender і мають формат експертних оцінок.

"Поточні виклики для вітчизняної енергетичної галузі можливо узагальнити за трьома категоріями: економічні, регуляторні та технологічні. 1. Економічні виклики. На сьогодні учасники енергетичних ринків перебувають на межі виживання, що створює ризик дестабілізації об’єднаної енергосистеми, згортання інвестиційних проектів та зростання рівня безробіття. Серед причин: зменшення цін на енергоресурси та рівнів споживання на фоні достатніх запасів; криза розрахунків між суб’єктами енергетичних ринків; падіння ділової активності. 2. Регуляторні виклики. Розвиток галузі, яка має достатній потенціал для закріплення лідируючих позиції України в Східній Європі, стримується недосконалістю системи державного управління та ринкових механізмів та несприятливим інвестиційним кліматом. Цьому сприяють викривлення ринкової ціни на ресурси внаслідок незавершених реформ енергетичних ринків; відсутність стимулів для нарощування видобутку вугілля, нафти і газу, а також для модернізації основних фондів, що спричинено закладенням низької маржинальності при формуванні тарифів на всіх етапах виробництва/видобутку, генерації/переробки, транспортування/розподілу. 3. Технологічні виклики. Дана категорія проблемних питань призводить до низького рівня диверсифікації, екологічних ризиків, а також до зниження ефективності українських компаній та їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Така ситуація пов’язана з виснаженістю родовищ; зношеністю основних фондів; відсутністю енергобалансу; високими втратами при розподілі та постачанні ресурсів", - сказано в повідомленні.

Для подолання наведених вище викликів та забезпечення сталого розвитку галузі Центр Разумкова розробив дорожню карту ініціатив, яка полягає в забезпеченні технологічної та фінансової стабільності галузі, прозорості ринкових механізмів, а також умов для енергетичного переходу, резюмують у Центрі Разумкова.