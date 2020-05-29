Bloomberg: пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи



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Кризи 2008 та 2014 років привели до девальвації української валюти

Гривня встояла на тлі пандемії і загальної світової кризи

На тлі збитків, що завдається пандемією економіці, українська національна валюта гривня впала менше, ніж під час попередніх криз. Про це пише Bloomberg.

Так, відзначається що глобальна фінансова криза в 2008 році і ситуація в 2014 році привели до різкої девальвації валюти. Нацбанк захищав гривню, продаючи золотовалютні резерви і підвищуючи базову вартість запозичень до 30% в 2015 році.

На цей раз, як вказано, валюта показує себе краще, і банк продовжив зниження ставок, що має допомогти економіці після завершення карантинних заходів.

За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, ключова ставка банку може бути знижена понад заплановані 7% до кінця року.

«Усі чекали сильної залежності цін від курсу гривні, ґрунтуючись на досвіді України в попередніх спадах... Але ситуація виявилася іншою. Валютний ринок швидко стабілізувався і не зазнав істотного впливу», - зазначив Сологуб.

Як зазначає видання, ще одним стимулом для валюти є майбутній кредит у 5 млрд дол. США від Міжнародного валютного фонду. Уряд сподівається отримати 1,9 млрд доларів в наступному місяці, що заспокоїть інвесторів.

Відзначається, що зниження ставки було б втішною новиною, оскільки «в цьому році економіка країни скоротиться на цілих 7%, найбільше з 2009 року».

Національний банк, однак, не панікує, пише видання.

«Інфляція залишається низькою. Ситуація з економічною і фінансовою стабільністю виглядає не погано», - сказав Сологуб.