Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці



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Ольга Буславець вважає, що в подальшому буде багато бруду щодо рішень, які готуються в міністерстві

Міністерство хоче подолати корупційні та фінансові схеми на ринку електроенергії, зокрема, де отримують надприбутки трейдери, - в.о. міністра

Виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець пов’язує інформаційну атаку на неї з діями міністерства, що направлені на знищення корупційних схем та викривлень на ринку електричної енергії на користь окремих гравців ринку.

Про це вона заявила на брифінгу у міністерстві, реагуючи на ситуацію щодо нібито конфлікту інтересів через роботу її сина, який працює в компанії «Енергоатом-Трейдінг».

«Є посилання на мого сина, який працює в «Енергоатом-Трейдінг» влаштувався на роботу ще студентом. Зараз він там працює на найнижчій посаді. Якщо це єдине, що про мене можна сказати погане, то мене дивує ця ситуація. Вона для мене смішна», - сказала Буславець.

«Розумію, що в подальшому буде багато бруду щодо рішень, які готуються в міністерстві. Мотиви зрозумілі. Для когось це бізнес, для когось – намагання заробити бонуси і зробити ім’я на черговому скандалі», - додала міністр.

Буславець підкреслила, що міністерство хоче подолати корупційні та фінансові схеми на ринку електроенергії, зокрема, де отримують надприбутки трейдери.

«Сьогодні, на жаль, заробляє не генерація і не кінцевий споживач має привабливу ціну електричної енергії. А заробляють трейдери, тому що правила це дозволяють. І, на жаль, на такі маніпуляції немає своєчасної реакції», - сказала Буславець.

Окрім того, вона додала, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг не помічає порушень та не приймає рішення викорінення схем з ринку.

«Є блок важливих питань, які знаходяться в компетенції регулятора НКРЕКП. Через те що необхідні рішення не приймаються, ми бачимо маніпуляції які сьогодні є», - зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше Буславець закликала НКРЕКП почати терміново вирішувати кризу в енергетичній галузі країни, оскільки основні можливості до вирішення проблем належать саме до компетенції регулятора.

Як повідомлялося, ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.

На думку Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою «Золотий ключик», яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Герусу компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.

Одна з найбільших в Україні металургійних компаній ArcelorMittal Kryviy Rih позитивно оцінює антикризові заходи ініційовані Буславець та Кабміном, підтримує зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії, а саме виведення 5% електроенергії НАЕК «Енергоатом» у вільний ринок.