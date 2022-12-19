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Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі

Альона Боженко
glavcom.ua
Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі
Даніло відреагував на зустріч Путіна та Лукашенка
фото із відкритих джерел

Секретар РНБО вважає, що Путін вимагав від Лукашенка вступити у війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Мінська тиснув на Олександра Лукашенка, аби білоруські війська вступили у війну проти України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, попри тиск російського диктатора, самопроголошений президент Білорусі не має великого бажання вступати у війну проти України.

«Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом», – сказав Данілов.

Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська. 

Відомо, що Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проєкти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

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Теги: Білорусь путін Україна президент диктатор росіяни

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