Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі

Секретар РНБО вважає, що Путін вимагав від Лукашенка вступити у війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Мінська тиснув на Олександра Лукашенка, аби білоруські війська вступили у війну проти України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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За його словами, попри тиск російського диктатора, самопроголошений президент Білорусі не має великого бажання вступати у війну проти України.

«Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом», – сказав Данілов.

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Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська.

Відомо, що Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проєкти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.