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Вторгнення з Білорусі: члени Ставки Верховного Головнокомандувача проаналізували розвиток подій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вторгнення з Білорусі: члени Ставки Верховного Головнокомандувача проаналізували розвиток подій
Зеленський провів чергове засідання Ставки
фото: Офіс президента

Учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках. Про це інформує Офіс президента.

Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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