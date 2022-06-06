Данілов розповів, скільки бійців потрібно Україні для звільнення окупованих територій

Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території

Для контрнаступу та повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій, Збройним силам України необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у інтерв’ю газеті Financial Times.

Данілов вважає, що Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.

«У питанні формування бригад йдеться про сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників», – розповів Данілов.

Секретар РНБО заявив, що західні постачання озброєнь змогли зламати російський бліцкриг на першому етапі війни, проте РСЗВ зі США постачаються з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км, а не на 300 км, як хоче Україна, щоб уразити лінії постачання Росії.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, США відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системиамериканського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

З повним переліком озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги, можна ознайомитись тут.

Додамо, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.