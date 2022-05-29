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    Події в Україні

    США відправляє до України ще одну партію далекобійних гаубиць (фото)

    Вантаж зі 155-мм буксированими гаубицями M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії - США відправляє до України ще одну партію далекобійних гаубиць (фото)
    Вантаж зі 155-мм буксированими гаубицями M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії
    фото: пресслужба Пентагону/Twitter

    Гаубиці M777 мають калібр 155 мм

    Ще одну партію далекобійних гаубиць М777, які буде поставлено Україні для протистояння російській агресії, вже завантажили в літак у США. Про це повідомляє пресслужба Пентагону у Twitter.

    «Гаубиці є частиною зусиль США поряд із партнерами та союзниками по НАТО для надання Україні додаткових можливостей», – йдеться в повідомленні.

    Вантаж зі 155-мм буксированими гаубицями M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії.

    Додамо, що гаубиці M777 мають калібр 155 мм і можуть стріляти спеціальними боєприпасами на 30+ км.

    Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США відправляє до України ще одну партію далекобійних гаубиць (фото)