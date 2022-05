США відправляє до України ще одну партію далекобійних гаубиць (фото)

Ще одну партію далекобійних гаубиць М777, які буде поставлено Україні для протистояння російській агресії, вже завантажили в літак у США. Про це повідомляє пресслужба Пентагону у Twitter.

«Гаубиці є частиною зусиль США поряд із партнерами та союзниками по НАТО для надання Україні додаткових можливостей», – йдеться в повідомленні.

Вантаж зі 155-мм буксированими гаубицями M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії.

A @USAirForce C-17 Globemaster III is loaded by @USMC Marines with M777 towed 155 mm howitzers at @March_ARB, Calif. The howitzers are part of the U.S. efforts, alongside @NATO partners and allies to identify and provide Ukraine with additional capabilities. pic.twitter.com/0pwJCIPqjj