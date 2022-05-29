США відправляє до України ще одну партію далекобійних гаубиць (фото)
Гаубиці M777 мають калібр 155 мм
Ще одну партію далекобійних гаубиць М777, які буде поставлено Україні для протистояння російській агресії, вже завантажили в літак у США. Про це повідомляє пресслужба Пентагону у Twitter.
«Гаубиці є частиною зусиль США поряд із партнерами та союзниками по НАТО для надання Україні додаткових можливостей», – йдеться в повідомленні.
Вантаж зі 155-мм буксированими гаубицями M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії.
A @USAirForce C-17 Globemaster III is loaded by @USMC Marines with M777 towed 155 mm howitzers at @March_ARB, Calif. The howitzers are part of the U.S. efforts, alongside @NATO partners and allies to identify and provide Ukraine with additional capabilities. pic.twitter.com/0pwJCIPqjj— Department of Defense (@DeptofDefense) May 29, 2022
Додамо, що гаубиці M777 мають калібр 155 мм і можуть стріляти спеціальними боєприпасами на 30+ км.
Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.