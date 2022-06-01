Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна

США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 млн

Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги.

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України обсягом $700 млн.

Сполучені Штати передадуть:

Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;

П'ять протиартилерійських радарів;

П'ять протиартилерійських радарів; 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;

4 вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

а також запчастини та обладнання.

«Наразі Сполучені Штати виділили Україні близько $5,3 млрд допомоги від початку роботи адміністрації Байдена, в тому числі приблизно $4,6 млрд з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $7,3 млрд безпекової допомоги Україні » , – йдеться в заяві Пентагону.

В американському міноборони наголосили, що Сполучені Штати продовжують співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб «виявити та надати Україні можливості для задоволення зростаючих вимог на полі бою».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Зазначалось, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

Додамо, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.