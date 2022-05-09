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    Події в Україні

    США вже доставили в Україну більшість обіцяних гаубиць – CNN

    США вже доставили в Україну більшість обіцяних гаубиць – CNN
    фото: Міноборони США

    Понад 310 українських солдатів пройшли навчання поводженню з гаубицями

    США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них. Про це повідомив високопоставлений представник міністерства оборони США, пише CNN.

    За даними видання, чиновник також повідомив, що понад 310 українських солдатів пройшли навчання поводженню з гаубицями, і ще 50 із лишком нині продовжують проходити навчання, поряд з новим окремим двотижневим курсом з обслуговування гаубиць, який починається сьогодні.

    Щонайменше 20 українців пройшли навчання з безпілотниками Phoenix Ghost, 60 українців пройшли навчання з бронетранспортерами (БТР) M113, ще 45+ сьогодні завершили навчання з цим БТР, а 15 українських військових завершили навчання за Q64 – мобільною РЛС ПЛ. Він уточнив, що другий клас розпочинає навчання роботі з цією РЛС.

    Також принаймні 13 поставок із семи різних країн прибули на різні перевалочні пункти по всьому регіону, у тому числі – дробовики, запасні частини, хамери, генератори і навіть пара додаткових гаубиць, зазначив чиновник.

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон зустрівся і обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном важливість продовження військової та фінансової підтримки України для посилення обороноздатності держави в умовах російського вторгнення.

    Нагадаємо, генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    США вже доставили в Україну більшість обіцяних гаубиць – CNN