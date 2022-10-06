Рашисти намагались завербувати полонених «азовців»

Українські воїни відмовились співпрацювали з окупантами

Представники російської розвідки проаонували воїнам полку «Азов», котрі вийшли з «Азовсталі», разом воювати проти США та Заходу. Про це повідомив начальник штабу полку «Азов» майор Богдан Кротевич з позивним «Тавр» на брифінгу.

«Щодо саме «азовців» в головного розвідуправління (РФ, – ред.) було відпрацьоване наступне: коли ми вийшли з полону, вони хотіли завербувати «Азов» як підрозділ тим, що хлопці ви гарно воюєте (я зараз цитую ГРУ, а не себе) і давайте разом знищувати Захід і США», – повідомив «Тавр».

Кроткевич зазначив, що українські воїни одностайно відповіли ворожим вербувальникам і це їх розізлило.

«В «Азовців» була одностайна думка – вони наші вороги, ми – українські військові, Україна – наша Батьківщина. Я народився в 1993 році у незалежній Україні. В мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну, будь то Російська Федерація чи якась інша країна. Тому вони для нас вороги. Скажу, що багато хто тоді так відповів. Після цього історія «дружищ» закінчилася», – сказав Кротевич.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.