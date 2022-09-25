Командир «Азова» після полону освідчився коханій: зворушливе відео

Військовий подарував дівчині обручку з діамантом

Командир роти батальйону «Азов» Лев Пашко (позивний «Хорус») після повернення з російського полону освідчився своїй коханій. Про це дівчина повідомила у Twitter та опублікувала відео зворушливого моменту.

«Лев офіційно зробив мені пропозицію, вперше зробив його у Telegram, коли захищав Маріуполь», – зазначила кохана бійця в дописі до відео.

Вона додала, що хлопець подарував їй гарну обручку з діамантом.

Льву Пашко 22 роки. Вступив до лав «Азова» у 2017 році, як тільки йому виповнилося 18 років. Військове звання – лейтенант. «Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях», – зазначають у Національній гвардії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, медик Мар’яна Мамонова, яку 21-го вересня звільнили з російського полону, народила дівчинку. Радісна подія сталася 25 вересня.

Як повідомлялося, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

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