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До «азовців» не приїхав ніхто: Лубінець звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
До «азовців» не приїхав ніхто: Лубінець звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності 
Росія катувала голодом українських військовополонених 
фото: СБУ

Полонених з «Азовсталі» тримали у нелюдських умовах

У полонених захисників «Азовсталі» не було мила, туалетного паперу, зубної пасти та інших засобів гігієни. Спали часто просто на бетоні, росіяни не давали ні матраців, ні ковдр. Представників міжнародних організацій до полонених не допускали, щоби вони не засвідчили перераховані фізичні та моральні знущання. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у розмові з «Главкомом».

«Жодного разу, і я це заявляю офіційно, під час перебування у полоні, українці не бачили й не спілкувалися з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста!  Додам, що при виході наших захисників з «Азовсталі» представники Червоного Хреста були присутні. Майбутнім полоненим навіть роздали якісь листівки від організації, які треба було заповнити для ідентифікації тих, хто вийшов з території заводу. Потім, як сказали хлопцям, за цими листівками мав би хтось приїхати. Але не приїхав ніхто», – зауважує Лубінець.  

Схожа ситуація складається й щодо нещодавно створеної моніторингової місії ООН, яка мала б швидко приїхати в Оленівку і провести там незалежне розслідування. Однак досі обрані фахівці – троє з трьох – не відвідали місце теракту. На думку Лубінця, усі представники місії вже тривалий час перебувають під впливом Росії.

«Я дам свій аналіз цій місії зі складу з трьох осіб-іноземців: практично всі вже перебувають під впливом Російської Федерації. Не знаю, чи сподобався ООН мій аналіз з цього приводу, але на сьогодні вони роблять лише «процес заради процесу», – сказав він. – Усі розуміють, що Росія вже прибрала всі докази воєнного злочину, який там стався і через який загинули наші захисники. Крім того, всі експерти зійшлися на думці, що вибух в Оленівці – заздалегідь спланована операція для знищення військовослужбовців полку «Азов», яких виселили напередодні теракту в окремий барак. З’ясовано, що снаряд був підірваний всередині бараку».

Наразі тривають підготовчі етапи до наступних обмінів військовополоненими. Україна пропонує вийти на формат обміну «всіх на всіх».  

«Це нібито мало би влаштувати і Росію. Але їм чомусь не підходить. Попри це, ми продовжуємо працювати і у цьому напрямку, і ведемо перемовини щодо персонального обміну, щоби повернути додому всіх наших людей», – додає омбудсмен Лубінець. 

Як відомо, усі військовополонені, з якими спілкувався після звільнення уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, розповідали про жахливі умови у полоні

Крім того, раніше Лубінець розповів про знущання та нелюдські умови утримування українських військовополонених. Лубінець розповів, що наших захисників і захисниць били гумовими кийками, змушували спати на холодному бетоні та позбавили нормальних засобів для існування – туалетного паперу, мила, зубних щіток та пасти. За словами омбудсмена спання на бетоні без матраців чи хоча б ковдр у російському полоні було «загальною практикою».

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

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Теги: росія українці обмін полоненими розслідування Україна росіяни

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