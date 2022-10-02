ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP

Путін не прислухався до попередження ФСБ про те, що обмін викличе негативну реакцію його прихильників

Російський диктатор Володимир Путін наполіг на обміні полонених захисників «Азовсталі» на Віктора Медведчука, попри те, що Федеральна служба безпеки РФ було проти. Про це повідомляє Washington Post, з посиланням на американських і українських чиновників, які захотіли залишитися анонімними

Зазначається, що Путін не прислухався до попередження про те, що обмін 215 полонених, включаючи 10 іноземців і п'яти командирів, що здалися в полон на «Азовсталі», на Віктора Медведчука і 55 росіян з українського полону викличе негативну реакцію серед його прихильників.

«Показово, що Путін вважав за краще обміняти свого дармоїда і одну з довірених осіб в Україні Медведчука, на героїв Маріуполя. В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо», – повідомило одне з американських джерел.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Також у російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок.