Головна Світ Політика
search button user button menu button

ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP

Альона Боженко
glavcom.ua
ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP
Путін наполіг на обміні Медведчука, всупереч попередженням ФСБ
фото: AFP

Путін не прислухався до попередження ФСБ про те, що обмін викличе негативну реакцію його прихильників

Російський диктатор Володимир Путін наполіг на обміні полонених захисників «Азовсталі» на Віктора Медведчука, попри те, що Федеральна служба безпеки РФ було проти. Про це повідомляє Washington Post, з посиланням на американських і українських чиновників, які захотіли залишитися анонімними

Зазначається, що Путін не прислухався до попередження про те, що обмін 215 полонених, включаючи 10 іноземців і п'яти командирів, що здалися в полон на «Азовсталі», на Віктора Медведчука і 55 росіян з українського полону викличе негативну реакцію серед його прихильників.

«Показово, що Путін вважав за краще обміняти свого дармоїда і одну з довірених осіб в Україні Медведчука, на героїв Маріуполя. В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо», – повідомило одне з американських джерел.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Також у російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок.

Теги: Віктор Медведчук путін полон диктатор

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує домовлятися щодо обміну всіх полонених
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
28 вересня, 21:34
З російського полону звільнено чотирьох морпіхів та двох цивільних
Україна провела черговий обмін полоненими (відео)
29 вересня, 14:32
Обмін відбувся приблизно п'ять місяців тому
Російського пілота, який бомбив Чернігів, обміняли: деталі
Вчора, 10:38

Політика

ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP
ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP
Розвал Росії: ерзяни хочуть створити окрему державу
Розвал Росії: ерзяни хочуть створити окрему державу
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації
Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації
Саакашвілі застерігає Грузію щодо масового притоку росіян
Саакашвілі застерігає Грузію щодо масового притоку росіян
Закон США про лендліз набув чинності
Закон США про лендліз набув чинності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
120K
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
111K
Росія зробила остаточний вибір. Але ось що дивно...
79K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
53K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
28K
До чого готуються ЗСУ у жовтні: прогноз РНБО

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту