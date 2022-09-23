Шокуюче порівняння: вигляд рашистів, які побували в українському полоні, та наш боєць (фото)

Окупанти вигадують жахи на замовлення кремлівської пропаганди

Пропагандистський російський канал Russia Today опублікував відеорозпоровідь вояки, який буцімто побував в полоні в Україні і був обміняний. Окупант на камеру взявся розказувати про жахи полону. Буцімто, «катували» російських загарбників... показуванням новин.

«Різні новини нам показували. Казали, що наша країна погана», – сказав рашист.

Мовляв, полонених «копали по ребрах», а найцікавіше – рашистам ставили синці у формі літери V, а іншим «паяльником випалювали Z-тки».

При цьому обличчя рашистів, які буцімто були в полоні, мають дуже здоровий і навіть вгодований вигляд, і на знеможених і виснажених українських бійців, яких днями звільнили з полону, загарбники не схожі. Тож у казочки російських вояків про жорстоке поводження, дивлячись на ці кадри, не віриться.

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Тим часом захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки.

Крім того, британські добровольці, які брали участь у війні Росії проти України, потрапили у полон і були звільнені, розповіли про тортури та знущання з боку бойовиків в тимчасово окупованому Донецьку.

Як розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям. «Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни», – зауважив Лубінець.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.