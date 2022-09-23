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Шокуюче порівняння: вигляд рашистів, які побували в українському полоні, та наш боєць (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Шокуюче порівняння: вигляд рашистів, які побували в українському полоні, та наш боєць (фото)
Обличчя так званих російських страждальців порівняли із станом захисника Маріуполя
скріншот із відео

Окупанти вигадують жахи на замовлення кремлівської пропаганди 

Пропагандистський російський канал Russia Today опублікував відеорозпоровідь вояки, який буцімто побував в полоні в Україні і був обміняний. Окупант на камеру взявся розказувати про жахи полону. Буцімто, «катували» російських загарбників... показуванням новин.

«Різні новини нам показували. Казали, що наша країна погана», – сказав рашист. 

Шокуюче порівняння: вигляд рашистів, які побували в українському полоні, та наш боєць (фото) фото 1

Мовляв, полонених «копали по ребрах», а найцікавіше – рашистам ставили синці у формі літери V, а іншим «паяльником випалювали Z-тки».

При цьому обличчя рашистів, які буцімто були в полоні, мають дуже здоровий і навіть вгодований вигляд, і на знеможених і виснажених українських бійців, яких днями звільнили з полону, загарбники не схожі. Тож у казочки російських вояків про жорстоке поводження, дивлячись на ці кадри, не віриться. 

3 фото
На весь екран

Тим часом захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. 

Крім того, британські добровольці, які брали участь у війні Росії проти України, потрапили у полон і були звільнені, розповіли про тортури та знущання з боку бойовиків в тимчасово окупованому Донецьку. 

Як розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям. «Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни», – зауважив Лубінець.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.  

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Теги: полон рашист окупанти війна пропаганда

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