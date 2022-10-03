Родичі звільнених захисників прилетіли у Туреччину: емоційні фото

Воїни змогли побачити та обійняти своїх найрідніших уперше за багато місяців

«Азовці» перебувають у Туреччині за умовами обміну

Звільнені з російського полону воїни «Азов» зустрілися зі своїми рідними та близькими. Відповідні фото оприлюднила перша леді Олена Зеленська та Офіс президента .

Близькі захисників прилетіли до них у Туреччину, де вони наразі перебувають за умовами обміну. Воїни змогли побачити та обійняти своїх найрідніших уперше за багато місяців.

«Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день. Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими», – написала Зеленська.

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У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який також був присутній на зустріч з п'ятьма українськими військовими, наголосив на важливості організації реабілітації звільнених захисників та адаптації їх до нормального життя.

Керівник Банкової зауважив, що за час перебування військових у полоні їхнім родинам також довелося пережити надзвичайно складні випробування, і вони впоралися з цим гідно.

Єрмак побажав героям швидкого відновлення та висловив переконання, що завдяки мужності й самовідданості наших воїнів і народу Україна здобуде перемогу і командири зможуть повернутися на Батьківщину та возз'єднатися з родинами. А до того часу Україна спільно з партнерами дбатиме про безпеку бійців та їхніх рідних.

«Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів», – додав він.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.