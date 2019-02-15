Проти Тимошенко не будуть відкривати кримінальне провадження



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За даними джерела в антикорупційних органах, САП вже передала НАБУ отриману від Генпрокуратури заяву про можливе вчинення Тимошенко правопорушень, але кримінальне провадження не зареєстровано

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не мають наміру відкривати кримінальне провадження проти кандидата у президенти - голови політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та фракції у Верховній Раді Юлії Тимошенко. Про це повідомило джерело в антикорупційних органах, передають «Українські новини».

«Тимошенко не будемо реєструвати виробництво... Нас втягують у політику. Раніше вже були подібні заяви від Центру протидії корупції і було відмовлено у відкритті провадження», - сказало джерело.

Зазначається, що САП вже передала НАБУ отриману від Генпрокуратури заяву про можливе вчинення Тимошенко правопорушень, кримінальне провадження не зареєстровано.

Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко просив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру розглянути питання відкриття кримінальної справи проти Юлії Тимошенко.

25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Тимошенко кандидатом у президенти України.