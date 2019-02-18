На Банковій кажуть, що на зустрічі з МВФ Тимошенко не чіпала теми газу



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Юлія Тимошенко обговорювала на зустрічі продовження реалізації програми економічних реформ з боку органів влади, - Лагард

У прес-релізі, що готувався до зустрічі, жодного слова про газ нема, - голова АП

Офіційні дані МВФ свідчать про те, що під час зустрічі Юлії Тимошенко з Крістін Лагард жодних перемовин щодо зниження ціни на газ для українських споживачів не проводилося. Про це заявив заступник голови Адміністрації президент Костянтин Єлісєєв під час брифінгу.

«Як свідчать офіційні дані МВФ, жодних перемовин під час зустрічі з Лагард, що стосується зниження ціни на газ, не було. І свідченням того, що ця тема не порушувалася, є прес-реліз, що був виданий керівником МВФ Крістін Лагард, в якому жодного слова немає про газ», - зазначив Косятнтин Єлісєєв.

Як інформував «Главком», повідомило джерело в МВФ: Лагард і Тимошенко не обговорювали тему тарифів на газ. Лагард заявила, що їх бесіда з Тимошенко зосередилася на необхідності продовження реалізації програми економічних реформ з боку органів влади.