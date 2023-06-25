Де Росія бере сировину для виробництва зброї: пояснення розвідки
Низка складових для військової промисловості агресора потрапляють до Росії під виглядом побутових товарів
Іноземні компоненти, які Росія використовує для виробництва зброї, потрапляють до держави-агресора через країни, які не приєднались до санкцій Заходу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.
Вадим Скібіцький зазначив, що низка складових для військової промисловості агресора потрапляють до Росії під виглядом побутових товарів, а одним з поширених механізмів обходу санкцій є створення фірм-одноденок.
«У деяких країнах РФ створює або спільні підприємства, або відкриває підприємства, що існують один день, тиждень: завозиться продукція, і потім це підприємство зникає», – пояснив представник воєнної розвідки України.
За словами представника ГУР МО України, вирішення проблеми обходу санкцій значною мірою залежить від ефективного експортного контролю.
«Ідеться, до речі, не тільки про компоненти. Є й інші питання, пов'язані з виготовленням озброєння: сучасні верстати, програмне забезпечення, окремі матеріали і речовини, які необхідні Росії. Все це сьогодні на першочерговому контролі. Аби не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії, наше завдання зараз – чітко виявити, що необхідно російському ВПК, які компоненти використовує держава-агресор та в чому вона має дефіцит», – сказав Вадим Скібіцький, зазначивши, що Україна зосереджує значну увагу проблемі обходу Росією санкцій та працює з міжнародними партнерами над її вирішенням.
Нагадаємо, окупанти наростила виробництво ракет «Калібр» та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів.
Раніше повідомлялося, що через збільшення кількості ракет Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року.
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