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Де Росія бере сировину для виробництва зброї: пояснення розвідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Де Росія бере сировину для виробництва зброї: пояснення розвідки
Одним з поширених механізмів обходу санкцій є створення фірм-одноденок, які допомагают ьпостачати компоненти для виробництва зброї
фото з відкритих джерел

Низка складових для військової промисловості агресора потрапляють до Росії під виглядом побутових товарів

Іноземні компоненти, які Росія використовує для виробництва зброї, потрапляють до держави-агресора через країни, які не приєднались до санкцій Заходу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

Вадим Скібіцький зазначив, що низка складових для військової промисловості агресора потрапляють до Росії під виглядом побутових товарів, а одним з поширених механізмів обходу санкцій є створення фірм-одноденок.

«У деяких країнах РФ створює або спільні підприємства, або відкриває підприємства, що існують один день, тиждень: завозиться продукція, і потім це підприємство зникає», – пояснив представник воєнної розвідки  України.

За словами представника ГУР МО України, вирішення проблеми обходу санкцій значною мірою залежить від ефективного експортного контролю.

«Ідеться, до речі, не тільки про компоненти. Є й інші питання, пов'язані з виготовленням озброєння: сучасні верстати, програмне забезпечення, окремі матеріали і речовини, які необхідні Росії. Все це сьогодні на першочерговому контролі. Аби не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії,  наше завдання зараз – чітко виявити, що необхідно російському ВПК, які компоненти використовує держава-агресор та в чому вона має дефіцит», – сказав Вадим Скібіцький, зазначивши, що Україна зосереджує значну увагу проблемі обходу Росією санкцій та працює з міжнародними партнерами над її вирішенням.

Нагадаємо, окупанти наростила виробництво ракет «Калібр» та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялося, що через збільшення кількості ракет Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року.

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Теги: росія держава Україна озброєння

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