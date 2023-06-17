Міноборони вказало, яка зброя потрібна Україні для перемоги

Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які оборонятимуть наше небо від російських ракет

Україна перехоплює ініціативу на полі бою, Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 км. Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляється на сторінці Міноборони у Telegram.

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Гаврилов зазначив, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

«Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км», – сказав заступник міністра.

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Гаврилов також додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть наше небо від російських балістичних та інших ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

«Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним», – підсумував Гаврилов.

Як повідомлялося, українські захисники продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії. На півдні військові мають тактичний успіх і просуваються вперед.

Нагадаємо, очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.

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Як повідомлялося, ЗСУ досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. За оцінкою ISW, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.