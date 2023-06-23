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Росія значно наростила виробництво «Калібрів» та ракет Х-101

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія значно наростила виробництво «Калібрів» та ракет Х-101
Рашисти змінили тактику застосування ракетного озброєння
фото ілюстративне

Велику кількість ракет зі свого арсеналу противник використав з жовтня по січень

Окупанти наростила виробництво ракет «Калібр» та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

«Дійсно, по цих ракетах, які ви назвали («Калібри» та Х-101 – «Главком»), відбулося зростання виробництва. Це приблизно в три-чотири рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок, тридцять ракет, в залежності від типу. Менше – «Кинжалів», до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни», – зазначив він.

Водночас зазначається, що велику кількість ракет зі свого арсеналу противник використав з жовтня по січень.

Тепер рашисти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. 

Раніше повідомлялося, що через збільшення кількості ракет Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року.

Читайте також: Звідки у Росії беруться новенькі ракети?
Теги: ракета війна окупанти розвідка

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