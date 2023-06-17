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Російська ядерна зброя в Білорусі: ISW пояснив, що це означає для Мінська

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російська ядерна зброя в Білорусі: ISW пояснив, що це означає для Мінська
Немає фактів про реальне переміщення тактичної ядерної зброї з РФ до Білорусі
фото ілюстративне

Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок Білорусі

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль Кремля, спрямованих на закріплення військового контролю Росії над Білоруссю. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме якусь російську ескалацію.

Нагадаємо, 16 червня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі. Російський диктатор також заявив, що російські сили розгорнуть усі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця 2023 року.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що наразі немає жодних фактів, які б вказували на реальне переміщення тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) з РФ на територію Білорусі.

Як відомо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

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Теги: Білорусь росія ядерна зброя

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