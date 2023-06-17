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Ядерна зброя РФ у Білорусі. ЗМІ оцінили ситуацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ядерна зброя РФ у Білорусі. ЗМІ оцінили ситуацію
«Беларускі Гаюн» не спостерігає початок реального переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі
фото: росЗМІ

Слова Путіна про те, що переміщення перших ядерних боєприпасів уже відбулося, не є правдивими

Наразі немає жодних фактів, які б вказували на реальне переміщення тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) з РФ на територію Білорусі. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

За даними моніторингового проєкту, вчорашні слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що переміщення перших боєприпасів ТЯЗ уже відбулося, а до кінця літа розміщення нібито буде повністю виконане, не є правдивими.

«Станом на 23:20 16.06.23 «Беларускі Гаюн» не має в своєму розпорядженні жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення ТЯЗ до Білорусі», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за попередні місяці РФ та Білорусь зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення зброї.

  • 25.03 – Путін заявив, що РФ розмістить ТЯЗ в Білорусі до 1 липня 2023 року.
  • 25.05 – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переміщення ТЯЗ на територію Білорусі вже розпочалося.
  • 9.06 – Путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня.
  • 13.06 – на запитання «Ви сказали, що вже отримали від Росії бомби та ракети?» Лукашенко відповів: «Ну, не все… потихеньку».

За оцінками «Беларускі Гаюн», суперечливість заяв може казати або про відсутність у Лукашенка всієї інформації щодо переміщення зброї, або про змову між ним та Путіним з метою дезінформації для тиску на НАТО напередодні саміту у Вільнюсі.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Як повідомлялося, 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

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Теги: Білорусь ядерна зброя росія

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