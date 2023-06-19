Звідки у Росії беруться новенькі ракети?

Попри західні санкції агресор зміг збільшити виробництво окремих смертоносних ракет у рази

Надія на швидке закінчення у Росії крилатих та балістичних ракет для атак по Україні виявилася, м’яко кажучи, передчасною. Більше того, актуальна статистика російських ракетних обстрілів свідчить про динаміку зростання запасів цієї зброї. Тобто фактично західні санкції, спрямовані проти ВПК країни-агресора, не змогли зупинити виробництво ракет. А за деякими категоріями взагалі фіксується зростання їхнього випуску в кілька разів. І щойно зроблені ворогом ракети одразу запускаються, вбиваючи мирних українців.

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Найсвіжішим підтвердженням цьому є удар, завданий у ніч на 13 червня по п’ятиповерхівці у Кривому Розі. Тоді стратегічна крилата ракета Х-101 вбила 11 місцевих мешканців, ще двоє згодом померли від поранень. Як заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ракета-вбивця зійшла з конвеєра у квітні 2023 року. Він також додав, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами поставлені до РФ, обходячи запроваджені санкції.

«Главком» підрахував, що тільки за перші 16 днів червня російські військові злочинці здійснили 114 ракетних запусків: «Калібрів», «Іскандерів», «Кинджалів», Х-22. Однак найбільше було ракет Х-101/Х-555 – аж 70 Аналогічна тенденція спостерігалася в травні, тоді Росія найбільше ударів (114) завдала по Україні також ракетами Х-101/Х-555, 106 з яких були збиті українськими силами протиповітряної оборони. Лише над травневим Києвом знищено 85 ракет різного типу – з таким шквалом ракетного терору ніколи не стикалося досі жодне місто у світі.

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Улюблена ракета Путіна

Між іншим, ефективність нашої ППО стосовно Х-101/Х-555 склала в травні 93%. Проте і «Калібри», і «Іскандери» обох типів (балістичні «Іскандер-М» та крилаті «Іскандер-К»), і хвалені гіперзвукові «Кинджали», і Х-22 українські захисники знищили в минулому місяці на всі 100%. Тобто саме із найновішими Х-101 відбуваються хоч і поодинокі, але все ж влучання, що приносить величезне горе, страждання і руйнації звичайним українцям.

До червневого обстрілу Кривого Рогу саме цей тип ворожої ракетної зброї став причиною масової загибелі мирних жителів 28 квітня в Умані та Дніпрі. А у ніч на 18 травня із 30-ти російських ракет 29 були збиті ППО, і лише одна влучила у об’єкт інфраструктури в Хмельницькій області. Це знову ж таки була ракета Х-101/Х-555, за уламками якої після уважного огляду вдалося з’ясувати, що вона вироблена не просто в 2023-му, а в другому кварталі поточного року. Тобто цій ракеті було максимум півтора місяця.

За підрахунками експертів, випуск російських крилатих ракет класу «повітря-земля» Х-101 збільшився за рік-півтора мінімум у 3,5 рази фото з відкритих джерел

Тоді ж у травні своїми даними щодо поточних обсягів випуску російським ВПК різноманітних ракет поділилася з громадськістю українська військова розвідка. За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, РФ досі здатна випускати щомісяця близько 35 крилатих ракет Х-101. А також до 25 крилатих ракет «Калібр», до п'яти балістичних ракет 9М723 до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та дві гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинджал».

Спираючись на ці та власні дані, а також аналізуючи дослідження іноземних колег (приміром, травневу доповідь американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS), свої підрахунки зробили українські військові експерти з Defense Express. Так, на їхню думку, за перші п'ять місяців 2023 року в Росії змогли виготовити до 125 крилатих ракет «Калібр» і до 175 ракет класу «повітря-земля» Х-101. Водночас темпи виробництва «Калібрів» за цей же час фактично виросли на 66%, у той час як Х-101 – орієнтовно на 20%.

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Але якщо порівнювати із «мирним часом» (російські пропагандисти заявляли, що до повномасштабного вторгнення російський ВПК виготовляв за рік лише по 120 «Калібрів» і Х-101, тобто орієнтовно по 10 одиниць обох типів на місяць), рашисти наразі зуміли збільшити виробництво «Калібрів» у 2,5 рази, а Х-101 – мінімум у 3,5 рази. Іншими словами, Путін та інші представники військово-політичного керівництва країни-агресора, вихваляюсь міфічними «аналоговнєтамі», зробили реальну ставку лише на два типи ракет – «Калібри» та Х-101, до того ж останні виявилися фаворитами.

Хто і як обходить санкції

«Виробництво ракет радянського типу, у принципі неможливе, старі технологічні ланцюжки давно зруйновані, і жодні надприбутки їх не відновлять. А все сучасне озброєння ґрунтувалося на сучасних технологіях, мікросхемах. «Калібр», наприклад, на 80% японський та американський. Отже, Росія зараз у досить безвихідному становищі», – пояснював рік тому «Главкому» провідний експерт Центру військово-політичних досліджень Олександр Коваленко. Головний розрахунок, звісно, робився на дію західних санкцій.

Тоді у докладному досьє всієї ракетної зброї РФ було з’ясовано, які саме ракети застосовуються російськими загарбниками, скільки їх було взагалі виготовлено, і чи має Росія можливості поновлювати запаси цієї зброї. Тоді з приводу тієї ж Х-101 було зроблено сміливе припущення: з огляду на те, що застосовується цей тип крилатих ракет по Україні досить активно, їхні запаси добігають кінця. Ще оптимістичнішими були прогнози щодо неможливості поновлення виробництва «Калібрів», які, на превеликий жаль, не справдилися. Наприклад, «Калібри» від самого початку повномасштабної війни стали випускати в РФ у три зміни.

Сміливі припущення про різке скорочення виробництва російських ракет не справдилися. Наприклад, «Калібри» та двигуни до них (на фото) продовжили випускати у три зміни фото з відкритих джерел

Здавалося б, все припиниться із закінченням на складах російських військових заводів західних складників, критично необхідних для подібного високотехнологічного виробництва. Адже діючий санкційний режим цивілізованого світу щодо РФ жорстко забороняє нове постачання електронного начиння для російського ВПК. Але аналіз уламків ракет, якими агресор минулого опалювального сезону нищив енергетичну інфраструктуру України, шокував багатьох міжнародних експертів.

Як писало ще в грудні минулого року швейцарське видання Blick, група британських дослідників з аналітичного центру Royal United Services Institute виявила швейцарські мікропроцесори від компанії STMicroelectronics (має головний офіс у Женеві та виробничі потужності в Італії, Франції та Сінгапурі) у збитих над Україною крилатих ракетах Х-101. Виявилося, що одна з таких ракет була випущена влітку 2022-го, а інша – взагалі восени того ж року, тобто вже після введення кількох хвиль відповідних антиросійських санкцій.

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За даними німецьких журналістів із Spiegel, протягом 2022 року німецька компанія Elix-St відправила десятки партій мікроелектроніки до Казахстану, хоча раніше взагалі не експортувала туди товари, а постачала все безпосередньо до РФ. Водночас, як нещодавно розповів американському російськомовному телеканалу «Настоящее время» український військовий експерт з авіації Валерій Романенко, електронно-обчислювальні машини, навігаційна система та система зв’язку тієї ж російської крилатої ракети Х-101 просто неможливі без іноземних компонентів – перш за все, виробництва американської всесвітньо відомої компанії Texas Instruments. А також високотехнологічних комплектуючих з Німеччини, Нідерландів, Швейцарії та Тайваню.

«Як Росія одержує численні компоненти радіоелектроніки? Наприклад, вони поставляються за договором до Вірменії. У Вірменії є філія якоїсь російської фірми. Партія завозиться, наприклад, до Санкт-Петербурга. Там перевантажується на поїзд нібито для того, щоб доставити її до Вірменії, але насправді йде на оборонне підприємство у Росії. А фірма у Вірменії ставить галочку, що ми все отримали. Ось таким чином. Аналогічно з Казахстаном, Грузією, Кіпром, Туреччиною. З Китаєм – там не сильно маскуються. Та й обсяги китайської радіоелектроніки власного виробництва невеликі. Вони більше використовуються у виробах для сухопутних військ», – розтлумачив найпростіші схеми обходу санкцій Романенко.

Шляхи реальної протидії

Разом з тим, на думку аналітиків, нічні російські ракетні атаки з кожним разом стають все безглуздішими та супервитратними. Адже доходить до того, що для запуску всього шести ракет Х-101 по Україні у повітря піднімають аж шість стратегічних бомбардувальників. Одне з найбільш логічних пояснень: за нинішніх темпів російського ракетного терору витрачається обсяг двомісячного виробництва ракет всього за півтора тижні. А якщо за допомогою санкційного тиску суттєво скоротити ракетне виробництво, про масовані атаки можна буде взагалі забути.

Хоча, як вважає редактор відділу світової економіки британської газети The Daily Telegraph Амброз Еванс-Прічард, «санкції проти Росії стали несподіваною історією успіху розвинених демократій, а здатність Путіна вести мілітарну війну проти України та геоідеологічну війну проти ліберального світу з кожним місяцем систематично підривається». З такою оцінкою можна було б цілком погодитись, але лише в глобальному історичному вимірі, де кремлівський диктатор дійсно доволі стрімко втрачає весь свій потенціал для ведення сучасної високотехнологічної війни.

На тлі посилення ракетного терору з боку Росії західні лідери вирішили терміново надати Україні додаткові засоби ППО, включно із керованими ракетами для систем Patriot фото з відкритих джерел

Однак у вимірі ситуативному навіть не такі, як узимку, масовані ракетні удари росіян несуть загрози життю українців буквально по всій країні. Тому західні лідери припинили чекати, поки подіють санкції, сподіваючись на дещо віртуальні «історії успіху», а вирішили більше зміцнювати українську протиповітряну оборону. Так, на тлі посилення ракетного терору з боку Росії міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і США виступили 15 червня із спільною заявою про термінове надання Україні засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури від російських атак. А вже наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін негайно надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. І така конкретна протидія виявляється дуже ефективною і відчутною для всієї кремлівської верхівки.

Олег Поліщук, для «Главкома»