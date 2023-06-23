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Росія, ймовірно, знову битиме по енергетиці – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія, ймовірно, знову битиме по енергетиці – розвідка
Наслідки ракетної атаки на енергосистему
фото ілюстративне

Окупанти наростили виробництво ракет

Заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький припускає, що Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року. Про це він заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

Таку можливість не виключають, оскільки Росія наростила виробництво ракет.

Скібіцький зазначив, що Україна готується до можливих ударів по електростанціях та працює над посиленням протиповітряної оборони, отриманням нових комплексів ППО.

«Територія України дуже велика. Щоб прикрити стратегічні об'єкти – не лише війська, просто навіть наші цивільні міста та села потрібно більше комплексів ППО», – додав Скібіцький.

Розвідник заявив, що західні системи ефективніші, ніж ракети противника, про що свідчить відсоток знищених цілей.

«Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогоднішній день», – резюмував він.

Нагадаємо, окупанти здійснили чергову ракетну атаку на територію України сьогодні вночі, 23 червня. Ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною.

Теги: електроенергія війна окупанти ракета

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