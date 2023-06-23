Росія, ймовірно, знову битиме по енергетиці – розвідка

Окупанти наростили виробництво ракет

Заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький припускає, що Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року. Про це він заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

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Таку можливість не виключають, оскільки Росія наростила виробництво ракет.

Скібіцький зазначив, що Україна готується до можливих ударів по електростанціях та працює над посиленням протиповітряної оборони, отриманням нових комплексів ППО.

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«Територія України дуже велика. Щоб прикрити стратегічні об'єкти – не лише війська, просто навіть наші цивільні міста та села потрібно більше комплексів ППО», – додав Скібіцький.

Розвідник заявив, що західні системи ефективніші, ніж ракети противника, про що свідчить відсоток знищених цілей.

«Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогоднішній день», – резюмував він.

Нагадаємо, окупанти здійснили чергову ракетну атаку на територію України сьогодні вночі, 23 червня. Ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною.