Депутат пояснив, яке місто є ключовим на шляху до перемоги України

«Мелітополь – це взагалі дорога до перемоги, важливий і Енергодар з Запорізькою АЕС»

Контроль над містом Мелітополь у Запорізькій області є ключовим фактором на шляху до перемоги України у війні. Таку думку висловив ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю «Главкому».

Нардеп зазначив, що уже точаться розмови про можливі так звані «жести доброї волі» окупаційних військ у Запорізькій області.

«Мелітополь – це взагалі дорога до перемоги, важливий і Енергодар з Запорізькою АЕС. Ви, мабуть, чули, що противник вже говорить про «жести доброї волі», але це має бути політичне рішення Путіна, бо АЕС – саме те, чим він може шантажувати світ дуже довго. Нагадаю, що наші Збройні сили вже «допомогли» Кремлю на півдні прийняти одне політичне рішення (йдеться про залишення Херсона – «Главком») після того, як його ж військові довели Путіну, що цю територію безглуздо тримати. Хоча Херсон був єдиним обласним центром, який вони контролювали. Так само у перспективі це можливо зробити і на Запорізькому напрямку», – зазначив Костенко.

Нагадаємо, нещодавно президент «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції. За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше розповів, що російські окупанти у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області обговорюють план втечі до Росії, а колаборанти тероризують місцевих медиків.