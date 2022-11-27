У Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ - Федоров

Окупанти у Мелітополі змушують українських медиків звільнятися з роботи

Російські окупанти у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області обговорюють план втечі до Росії, а колаборанти тероризують місцевих медиків. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, жителі міста стають свідками того, як колаборанти обговорюють шляхи «евакуації» в Росію. Такі розмови ведуть просто на вулицях та у кафе.

Крім того, окупанти продовжують чинити злочини проти місцевого населення. Так, мелітопольських медиків вони змушують звільнитись з українських лікарень і написати заяви про зарахування на роботу до російських.

«Причиною чергового терору є тотальний спротив наших медпрацівників – вони відмовляються співпрацювати з окупантами», – зазначив Федоров.

За його словами, окупанти завзято рекламують чат-бот, на який спонукають жителів здавати «українських бандитів». За цінну інформацію навіть пропонують 500 тис. рублів.

«Проте, по-перше, рашисти самі не раз довели - їхнім обіцянкам вірити не можна. А по-друге, наші своїх не здають», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров розповідав, що в окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі