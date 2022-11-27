Окупанти, ймовірно, збираються залишити Запорізьку АЕС – «Енергоатом»
«Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію
Російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції. Про це заявив президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі телемарафону.
За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.
Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ. «Таке враження, що вони збирають валізи і крадусь все, що можуть знайти», – сказав Котін.
Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.
Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.
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