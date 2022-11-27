Окупанти, ймовірно, збираються залишити Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

У російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ

«Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію

Російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції. Про це заявив президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ. «Таке враження, що вони збирають валізи і крадусь все, що можуть знайти», – сказав Котін.

Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.