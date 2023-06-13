Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дезертирство росіян на Донеччині: мобілізовані в’язні влаштували бунт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дезертирство росіян на Донеччині: мобілізовані в’язні влаштували бунт
Зафіксовано випадок втечі групи мобілізованих російських в’язнів на Лиманському напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перед втечею в'язні вбили трьох контрактників, щоб викрасти зброю

На тимчасово окупованій території Донеччини продовжуються бунти серед завербованих Росією ув'язнених. Ті дезертирують із фронту, викрадаючи зброю і вбиваючи російських бойовиків. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на дані партизанського руху «Атеш».

Як зазначається, було зафіксовано випадок втечі групи мобілізованих російських в’язнів на Лиманському напрямку.

Ці ув'язнені проходили навчання у тренувальних таборах. Група бунтівників вирішила втекти і прихопила з собою вантажівку з озброєнням. Під час втечі мобілізовані в’язні вбили трьох інструкторів зі складу військовослужбовців РФ на контрактній службі, щоб заволодіти зброєю.

Потім дезертири зникла у невідомому напрямку. Зараз росіяни розшукують утікачів.

«Такий хаос в рядах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога», – пише ЦНС.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наприкінці травня у Лисичанську Луганської області дезертирували приблизно 80 осіб із підрозділу «Шторм-Z» російських окупаційних військ.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, із яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: росіяни Донеччина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі Херсонської області отримують допомогу з усіх куточків світу
Рівень води у Херсонській області відступив на 6 см – ОВА
9 червня, 03:23
Зараз у критичному стані перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області, оскільки підрив дамби позбавив їх прісної води
Теракт на Каховській ГЕС: Міноборони пояснило мотиви росіян
6 червня, 17:27
Уламки ворожої повітряної цілі пошкодили поліклініку в Деснянському районі Києва, 1 червня 2023 року
Стало відомо, чим окупанти атакували столицю
1 червня, 05:21

Події в Україні

В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Дезертирство росіян на Донеччині: мобілізовані в’язні влаштували бунт
Дезертирство росіян на Донеччині: мобілізовані в’язні влаштували бунт
Трагічна ніч у Кривому Розі: троє загиблих і десятки поранених (фото, відео)
Трагічна ніч у Кривому Розі: троє загиблих і десятки поранених (фото, відео)
Масована атака на Україну, ракетний удар по Кривому Рогу: головне за ніч
Масована атака на Україну, ракетний удар по Кривому Рогу: головне за ніч
ISW вказав, як росіяни хочуть зупинити контрнаступ України
ISW вказав, як росіяни хочуть зупинити контрнаступ України
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про загиблих (фото, відео)
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про загиблих (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
82K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
65K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
43K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
37K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
24K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту