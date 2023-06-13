Дезертирство росіян на Донеччині: мобілізовані в’язні влаштували бунт

Перед втечею в'язні вбили трьох контрактників, щоб викрасти зброю

На тимчасово окупованій території Донеччини продовжуються бунти серед завербованих Росією ув'язнених. Ті дезертирують із фронту, викрадаючи зброю і вбиваючи російських бойовиків. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на дані партизанського руху «Атеш».

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Як зазначається, було зафіксовано випадок втечі групи мобілізованих російських в’язнів на Лиманському напрямку.

Ці ув'язнені проходили навчання у тренувальних таборах. Група бунтівників вирішила втекти і прихопила з собою вантажівку з озброєнням. Під час втечі мобілізовані в’язні вбили трьох інструкторів зі складу військовослужбовців РФ на контрактній службі, щоб заволодіти зброєю.

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Потім дезертири зникла у невідомому напрямку. Зараз росіяни розшукують утікачів.

«Такий хаос в рядах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога», – пише ЦНС.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наприкінці травня у Лисичанську Луганської області дезертирували приблизно 80 осіб із підрозділу «Шторм-Z» російських окупаційних військ.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, із яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.