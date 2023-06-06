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Теракт на Каховській ГЕС: Міноборони пояснило мотиви росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Теракт на Каховській ГЕС: Міноборони пояснило мотиви росіян
Зараз у критичному стані перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області, оскільки підрив дамби позбавив їх прісної води
фото з відкритих джерел

Було затоплено позиції російських військових підрозділів

Росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

Вона зазначила, що підрив Каховської ГЕС здатний призвести до серйозної екологічної та гуманітарної катастрофи. «Цілеспрямований підрив дамби було здійснено російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, що відбуваються в Бєлгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект», – написала чиновниця.

Маляр уточнила, що зараз у критичному стані перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області, оскільки підрив дамби позбавив їх прісної води.

Крім цього, за словами заступника міністра оборони, було затоплено позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації в хаотичному порядку.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС ворог Міноборони окупанти

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