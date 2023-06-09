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Рівень води у Херсонській області відступив на 6 см – ОВА

Діана Гасюк
glavcom.ua
Рівень води у Херсонській області відступив на 6 см – ОВА
Жителі Херсонської області отримують допомогу з усіх куточків світу
фото з відкритих джерел

Ситуація й досі залишається складною, проте відзначається певна стабілізація

Станом на вечір четверга, 8 червня, вода відступила на 6 см у Херсонській області. Вона зараз тримається на рівні 5,55 м. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами чиновника, ситуація залишається складною, але поступово стабілізується. На правобережжі під водою опинилося 3624 будинки, на лівому ж березі ситуація є критичною.

«Люди евакуюються власними силами, а їм у спину стріляють окупанти», – додав Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА також додав, що жителі області отримують допомогу з усіх куточків світу.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

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Теги: Каховська ГЕС евакуація окупанти

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