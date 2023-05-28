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У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою

Триває чотириста п’ятдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed», 58 із 59 було знищено нашими захисниками. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 28 травня.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівки, Басівки, Могриці, Миропілля та Славгорода Сумської області та Плетенівки і Вовчанських Хуторів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Дем’янівка, Манухівка Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідне Харківської області; Сергіївка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Спірне, Рай-Олександрівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки, Водяного, Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногріськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Росіяни самовільно покидають фронт

У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб із підрозділу «Шторм-Z» російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК «Вагнер», які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.

Триває примусова паспортизація громадян України у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області. Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб, погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, після чергових заяв окупантів про нібито взяття Бахмута ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин анонсував захоплення Краматорська, Слов'янська та інших міст українського Донбасу.

Також українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян. Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими.

Як відомо, зелене містечко із яскравими будівлями на Донеччині нині перетворилося на суцільну руїну – Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео).

Нагадаємо, напередодні Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео).

Заувжимо, Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках»

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон місто озброєння шторм ворог Вугледар

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