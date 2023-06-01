Стало відомо, чим окупанти атакували столицю

Усі ворожі повітряні цілі були знищені силами ППО

Уночі 1 червня російські загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Від падіння уламків загинули три людини, серед них – двоє дітей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили)», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами ППО. У Деснянському районі столиці рештки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок. Унаслідок цього, попередньо, три людини загинули, ще до 10 – отримали поранення. Серед загиблих – двоє дітей. Крім того, у Деснянькому районі зафіксовано пошкодження трубопроводу гарячого водопостачання. На місце виїхала аварійна бригада.

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У Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто та падіння уламків на проїжджу частину. Є потерпілі, їм усім надана медична допомога. Інформація уточнюється.

«Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги! І будьте особливо обережні – балістичні ракети летять дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди! Тому завчасно готуйте необхідні речі і мінімізуйте час зборів та переходу в укриття! Бережіть себе і близьких!», – закликав Попко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.

Як повідомлялося, вночі 1 червня від ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення.