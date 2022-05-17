МАГАТЕ знову відправить делегацію на Чорнобильську АЕС

Відвідати захоплену росіянами Запорізьку АЕС експертам МАГАТЕ поки не вдається

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі анонсував новий візит фахівців на Чорнобильську АЕС. Відвідати захоплену росіянами Запорізьку АЕС поки не вдається. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Експерти МАГАТЕ приїдуть до України найближчими тижнями. Вони зосередяться на співпраці в питаннях радіаційного захисту, безпеки поводження з відходами та ядерній безпеці.

«Безпека та охорона ядерних об'єктів України залишаються моїми головними пріоритетами. МАГАТЕ має можливості передавати Україні все необхідне, ефективно та швидко. Ми ніколи не зупиняємося, ні на хвилину. Це актуально зараз і так залишатиметься, допоки Україна потребуватиме допомоги», – заявив Гроссі.

Наразі він займається погодженням і організацією місії експертів на найбільшу атомну електростанцію України – Запорізьку АЕС, яку з березня контролюють російські війська.

Нагадаємо, з 26 квітня група фахівців МАГАТЕ перебувала в Чорнобилі.

Як повідомлялося, російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Крім того, окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Читайте також: