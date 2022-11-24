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Зачинити Чорноморський флот РФ у бухтах: експерт розповів, на що здатні українські морські дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зачинити Чорноморський флот РФ у бухтах: експерт розповів, на що здатні українські морські дрони
Через загрозу атаки дронами Росія змушена буде тримати свій флот у бухтах
фото з відкритих джерел

Російські кораблі втрачатимуть можливість залишати свої позиції

За допомогою морських дронів Україна зможе заблокувати російські кораблі на їхніх базах. Про це «Главкому» розповів керівник Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

«Чи вдасться повторити атаку (29 жовтня, коли надводні дрони та БПЛА атакували російський флот у захищеній бухті Севастополя, – «Главком») – питання. Очевидно, що ворог вжив додаткових засобів протидії. Але навіть якщо цим дронам вже не вдасться наздогнати якийсь корабель і потопити його, вони зможуть досягти іншого важливого стратегічного результату – фактично «зачинити» російські кораблі у бухтах і прибрати їх як чинник поточної війни», – розповів Паламарчук. Тобто російські кораблі і далі зможуть запускати ракети, але виключно із цих своїх захищених бухт, без можливості лишати свої відомі нам позиції.

На думку аналітика, українські морські дрони будуть багаторазового використання, а не камікадзе.

Головна ж перевага таких апартаів у тому, що вони мають гіпотетично більшу дальність ніж протикорабельні ракети. У заявлених характеристиках дрона, на який збираються кошти на платформі United24, вказано, що операційний радіус дії – до 400 км. Для порівняння, у ракети «Нептун» – 280 км. При цьому автономність роботи морського дрона – до 60 годин, звертає увагу військовий експерт, головний редактор Defence-Express Олег Катков.

«Усі сучасні кораблі побудовані із таким розрахунком, аби максимально протидіяти атаці саме з повітря. Тому що зараз основна ударна сила та загроза для кораблів – ракети. Їхній захист заточений саме на ліквідацію такої загрози. Дрони-камікадзе менш помітні, ніж будь-яка протикорабельна ракета, і мають більше шансів вразити корабель», – каже Олег Катков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

Також Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.

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Теги: гроші ракета повітря президент Херсон Україна Литва корабель українці ворог

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