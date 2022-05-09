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    Події в Україні

    Для обстрілу України окупанти вперше застосували радянські крилаті ракети Х-22

    Рашистський Ту-22М3 з ракетами Х-22 - Для обстрілу України окупанти вперше застосували радянські крилаті ракети Х-22
    Рашистський Ту-22М3 з ракетами Х-22
    фото з відкритих джерел

    У ніч проти 9 травня російські загарбники використали до шести ракет Х-22

    Військове командування російських загарбників дало наказ використовувати застарілі радянські ракети Х-22 для обстрілу України, оскільки запаси «Калібрів» та «Іскандерів» «другої армії у світі» швидко вичерпуються. Про це пише Defence Express.

    У ніч проти 9 травня російські загарбники використали до шести ракет Х-22. Застарілі моделі випустили по прифронтовій зоні Донецької області. Як повідомляють спеціалізовані видання, крилаті ракети повітряного базування Х-22 застосовуються зі стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3.

    Що відомо про радянські крилаті ракети Х-22

    Радянські крилаті ракети Х-22 вироблялись протягом 1960 – 1970-х років. Через застарілість їх визнали небезпечними в експлуатації. Як свідчать дані з відкритих джерел, до початку війни проти України вони лежали у росіян на складах зберігання, проте формально лишались на озброєнні тамтешніх Збройних сил.

    Схоже, дістати ракети зі складів змусила криза. Стратегічні запаси росіян не вічні, а на виробництво нових бракує деталей, які не доставляються до країни-агресорки через численні санкції.

    Чи виконували росіяни тренувальні пуски Х-22 зі своїх Ту-22М3 – невідомо. Проте кремлівські пропагандисти неодноразово зазначали, що Ту-22М3 – це бомбовози, а не ракетоносці.

    Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні рашистів невідома, але сам факт застосування настільки застарілих крилатих ракет може свідчити про те, що в них вичерпуються запаси ракет комплексів «Іскандер» та «Калібр».

    Нагадаємо, 8 травня окупанти вдарили ракетами по одному з районів Сумщини.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна СРСР ракета окупація #stoprussia
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    Для обстрілу України окупанти вперше застосували радянські крилаті ракети Х-22