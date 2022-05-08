Окупанти вдарили ракетами по одному з районів Сумщини

Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району

Увечері 8 травня Росія обстріляла територію Сумської області. Зокрема, ворожа ракета прилетіла на території Шосткинського району. Атака сталася під час оголошення повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!», – написав Живицький.

Він також закликав людей не публікувати фото та відео наслідків ракетного удару та пообіцяв оприлюднити подробиці згодом, коли це буде безпечно.

Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності підприємства, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин.

Крім того, зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Було зруйновано об’єкти критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.

Як повідомлялося, ЗСУ відступили з Попасної: що наразі відбувається в місті.

До слова, вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди.

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