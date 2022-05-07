Сі Цзіньпін вчиться на помилках Путіна. Світ на порозі ще однієї війни?

З провалу Путіна в Україні Сі Цзіньпін зробив для себе чотири важливі висновки

Китай має ключову перевагу, якої не мала Росія

Президент Китаю Сі Цзіньпін спостерігає, як його друг, російський президент Володимир Путін, намагається недолуго загарбати Україну і вчиться на його помилках. Так вважають високопоставлені військові чиновники США. І якщо Китай коли-небудь вирішить напасти на Тайвань, Сі, напевно, використає засвоєні уроки. Це означає, що Захід також мав би швидко коригувати плани оборони Тайваню.

Китайський уряд наполягає на тому, що ситуація у Тайвані відрізняється від української, і що Китай не планує нападати на острів, який він вважає своєю територією (у березні Пекін заявив, що не потерпить незалежності Тайваню, – «Главком»). Проте тайванський уряд вказує на схожість між обставинами, що склалися там і в Україні: обидві країни — молоді демократії, які агресивні диктатури погрожують стерти з мапи світу ядерною зброєю.

Водночас Китай має ключову перевагу, якої не мала Росія. Він не розв’язав війну першим, а отже, Сі може повчитися на військових помилках Путіна. Ба більше, Китай також тепер знає, якої реакції чекати від Заходу. Це, ймовірно, змусило Сі скорегувати плани щодо нападу на Тайвань.

За словами генерала армії США, глави Командування спеціальних операцій, Річарда Кларка, Сі Цзіньпін зробив для себе як мінімум чотири важливі висновки.

Річард Кларк: «Сі навряд повторить багатомісячне нарощування Путіним сил на кордоні» (Фото: mei.edu)

По-перше, враховуючи те, що Путін не зміг досягти своєї мети і завоювати Україну за кілька днів, Сі, ймовірно, перебудовує свої плани таким чином, аби почати вторгнення із гарантованого знищення переважної кількості сил у місті Тайбей (де-факто столиця Республіки Китай на острові Тайвань, –Главком») і, можливо, в інших ключових тайванських містах. За словами Кларка, Сі, ймовірно, думає: «Я повинен зробити це швидко, бо росіяни цього не зробили. І щоб зробити це швидко, я повинен захопити столицю».

По-друге, напад Китаю на Тайвань, ймовірно, стане несподіваним. Сі навряд повторить багатомісячне нарощування Путіним сил на кордоні, тому що це дало міжнародній спільноті занадто багато часу, зауважив Кларк.

По-третє, Сі, ймовірно, зробить кроки для превентивної протидії будь-яким економічним санкціям або ізоляції, які Захід може застосувати задля покарання за напад.

І нарешті, за словами Кларка, Сі бачить, що Путін програє інформаційну війну, і тому, ймовірно, витратить більше ресурсів на контроль над інформаційним простором і до, і після атаки.

Сполучені Штати повинні змінити свою стратегію оборони Тайваню, щоби врахувати те, що Китай, ймовірно, виніс з війни в Україні, зазначив американський генерал. Кларк хоче, щоби Сполучені Штати допомогли зробити Тайвань «неперетравлюваним дикобразом», озброївши тайванських військових зброєю, яка виявилася корисною в Україні для відсічі вторгнення Путіна.

Одна з проблем полягає у тому, що зенітні ракети Stinger, протикорабельна зброя та стрілецька зброя для вуличних боїв, надходить в Україну швидше, ніж США поповнює власні запаси. Крім того, американська система відправки зброї на Тайвань працює повільно.

Американський генерал вважає, що США мають надати Тайваню ту ж зброю, яку надали Україні (фото: usni.org)

Китай не може бути єдиною країною, що вивчає уроки війни в Україні з метою застосувати їх на Тайвані, сказав сенатор Ліндсі Грем, який нещодавно повернувся звідти. На його думку, Тайвань повинен створити ефективні сили цивільної оборони, щоб дати своєму народу можливість захищати власні домівки, і Сполучені Штати можуть їм допомогти.

«Загалом найкращий спосіб уникнути війни на Тайвані – переконати Китай, що Сполучені Штати та їхні союзники не тільки стануть на захист Тайваню, але й зможуть впродовж тривалого часу надавати допомогу тайванським військовим», – зауважує Грем.

На думку генерала, необхідно перемістити більше американських військових і матеріально-технічного забезпечення у західну частину Тихого океану вже зараз, а не чекати початку атаки. Сполучені Штати також повинні допомогти зміцнити військовий потенціал союзників, які можуть стати на захист Тайваню, таких як Австралія та Японія. На Капітолійському пагорбі також дедалі частіше закликають адміністрацію Байдена змінити політику США щодо «стратегічної невизначеності» щодо Тайбея і Пекіна.

Не дивно, що китайський уряд та його союзники зараз застерігають Сполучені Штати від проведення паралелей між Тайванем та Україною. Китайський уряд та його представники стверджують (брехливо), що Китай є нейтральним в «українській кризі», і що справжньою загрозою миру є військова допомога та дипломатична підтримка США Тайваню.

Найбільша помилка Заходу в Україні полягала у тому, що він підіграв цьому меседжу пропаганди, дочекавшись нападу Путіна, і лише після цього мобілізував сили для реальної допомоги. Прийшов час озброїти острів Тайвань і розгорнути ресурси, необхідні для його захисту.

Джош Рогін

Джерело: The Washington Post

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»