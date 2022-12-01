За ніч Дніпропетровщина зазнала вісім ворожих атак: фото наслідків
Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач
Російські окупанти з вечора 30 листопада до ранку 1 грудня били по Нікопольському району Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Під ворожий вогонь потрапили дві громади: Марганецька та Червоногригорівська. Загалом за ніч було вісім обстрілів.
За попередніми даними, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.
У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.
Нагадаємо, під ракетний удар увечері понеділка, 28 листопада, у Дніпрі потрапило одне з приватних підприємств міста.
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