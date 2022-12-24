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ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів Луганщини та Донеччини – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів Луганщини та Донеччини – Генштаб
Противник продовжує зазнавати втрат
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі

Розпочалася триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 24 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад п’ятдесят населених пунктів. Серед них – Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобіївка на Херсонщині.

Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.

19 грудня, в місті Старобільськ, до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.

Противник продовжує зазнавати втрат. 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Нагадаємо, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: Білорусь росія окупанти авіація Олександр Лукашенко Міноборони військові Україна Херсон президент озброєння влада населення Макіївка Кирило Буданов втрати ворог поранення Бахмут

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